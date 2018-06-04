Контролировал "домушников": в Киеве "засветился" известный вор в законе

В Киеве задержали криминального авторитета по прозвищу "Хидир".
"Коронованный" в Греции вор в законе прибыл в Украину в 2017 и должен был усилить влияние так называемого кутаисского криминального клана. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева на официальном сайте.
"28-летний уроженец одной из южных стран, Хдр Рашидов, был "коронован" в Греции в 2014 году, там же он пребывал под следствием за квартирные кражи. На своей родине отбывал наказание за создание преступной организации. В Украину он попал после изменения имени и документов", ― рассказали правоохранители.
Отдел коммуникации полиции Киева
Отдел коммуникации полиции Киева
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Сообщается, что в Украине "Хидир" должен был контролировать квартирных грабителей и "домушников". Вора в законе депортировали и запретил ему въезд в нашу страну на пять лет.
Как писал OBOZREVATEL, под Киевом расстреляли авто криминального авторитета.
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