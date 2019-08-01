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"Контактировали с сотнями людей": в Киеве задержали продавцов с опасной инфекцией

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В Киеве на Троещинском рынке задержали более 140 мигрантов, которые продавали фрукты и овощи. Трое из них больны опасной инфекцией.

Они контактировали и с покупателями, и с пищевыми продуктами, сообщили в пресс-центре Государственной миграционной службы.

Вначале в конце июля задержали 63 человека, которые находились в Украине нелегально. 10 из них решили поместить в пункт временного пребывания иностранцев. Во время флюорографического осмотра у троих нашли признаки серьезного инфекционного заболевания.

Задержание продавцов

Задержание продавцов

ГМС

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"Они занимались реализацией овощей и фруктов, то есть постоянно контактировали с сотнями людей и продуктами питания", – уточнили в ГМС.

"Контактировали с сотнями людей": в Киеве задержали продавцов с опасной инфекцией

ГМС

Спустя несколько дней на этом же рынке задержали еще 59 иностранцев, которые нарушили правила пребывания в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, в июне 2019 в Украине участились случаи заболевания ботулизмом – опасной и потенциально смертельной инфекционной болезнью. Многие заражались через продукты, купленные на рынке и приготовленные кустарным методом.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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