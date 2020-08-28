Медики плакали, когда привезли девочек. Курсантки лишились ног из-за наезда пьяного майора в Киеве. Эксклюзив

Произошедшее на территории воинской части в Киеве ЧП потрясло многих украинцев. Три девушки, поступившие в Украинскую военно-медицинскую академию, стали жертвами своего же начальника курса – его им представили накануне.

Что произошло в день трагедии, кто такой майор Владимир Холодный, что рассказали родственники курсанток и волонтеры – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пришли за формой – оказались под колесами

23-летние выпускницы медицинских вузов Галина, Александра и Татьяна сдали экзамены и поступили в академию. В день трагедии, 25 августа, в воинской части на улице Зоологической они должны были получить форму, а оказались с тяжелыми травмами в госпитале.

Причина – страшное ДТП, которое никак не назовешь случайным. Водитель Toyota Prius, по словам очевидцев и самих жертв, совершил несколько попыток наезда.

"Девочки рассказали, что майор не с первого раза наехал, сначала он их пугал – они отскакивали. А потом въехал так, что у них ноги поломались об те ступени, на которых они пытались спастись от машины", – отметила OBOZREVATEL волонтер Наталья Воронкова, которая подключилась к помощи пострадавшим курсанткам и постоянно на связи с их родными.

Место ДТП, где пострадали три будущих военных медика. Фото полиции Киева

Страшный итог – две девушки лишились по ноге, у третьей – тяжелые переломы. Военные же на условиях анонимности рассказали, что майор и еще несколько человек пили на территории части.

Получившим тяжелые травмы курсанткам первую помощь оказали на месте. Если бы не это, считают врачи, все могло быть намного хуже.

В крови у водителя обнаружили 2,9 промилле алкоголя – это сильное алкогольное опьянение.

Майор Владимир Холодный. Facebook Холодного

"Девочки – бойцы, горжусь ими!"

Воронкова поделилась подробностями событий того трагического дня. "Мне позвонили и сказали, что в госпиталь привезли тяжелых девочек после ДТП. Описание аварии было настолько ужасным, что я сначала не поверила. А когда я приехала, то уже привезли двух, а третью – вечером, после оказания ей помощи в 17-й больнице", – сообщила волонтер.

Она также добавила, что медики, глядя, как переносят девчонок из "скорых", плакали. А одна из пострадавших курсанток просто поразила.

"Когда Таня пришла в себя в приемном отделении, то увидела, что к ней подошел полковник медицинской службы, травматолог. И она сразу собралась и сказала: "Желаю здоровья, товарищ полковник!" У многих, кто там находился, просто хлынули слезы!" – рассказала Наталья.

Таня поразила медиков своей силой духа. Фото: 5 канал

По словам волонтера, пока что одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации.

"У Танюши ампутирована нога, у Гали перебиты ноги, у Саши тоже ампутирована нога и сейчас стоит вопрос со второй. Был консилиум, приезжал профессор из Института ортопедии. Сказали, что лечение идет хорошо, но состояние Саши нужно держать все время на контроле – будет ли кровоснабжение ее ступни, можно ли будет спасти оставшуюся ногу. Потому молимся и держим кулаки. Но все девочки молодцы, они бойцы. Честно, я просто горжусь ими! Они держатся, они решили продолжить учебу, остаться на своих специальностях", – добавила Воронкова.

"Моя дочка осталась без ноги в мирном городе"

Саша, которая сейчас лежит в реанимации, из многодетной семьи священнослужителя. Отец Николай и мама Галина живут в селе в Кировоградской области.

У девушки есть три брата, один из них, Серафим, – офицер ВСУ и служит в районе проведения Операции Объединенных Сил.

Брат пострадавшей в ДТП – Серафим – служит в районе проведения ООС

Как только получил страшное известие, сразу обратился к командованию и его отпустили в Киев к сестре. Вместе с отцом сразу же поехали в госпиталь.

"Сейчас врачи борются за вторую ногу сестры, и я очень надеюсь, что все будет в порядке. Когда я зашел к Саше, она очень обрадовалась. Обратила внимание на мои шевроны и сказала, что тоже хочет стать офицером. И я верю, что все получится, что ее мечта осуществится", – рассказал OBOZREVATEL Серафим.

Брат Саши очень сдержан, но задается вопросами, как могла произойти эта трагедия, и хочет справедливого расследования и суда.

"Как человек в нетрезвом состоянии находился на военной службе? Это себе не позволяет рядовой, сержантский состав. Этот человек (майор Холодный. – Ред.) пренебрег своим офицерским званием. Я прошу, чтобы его наказали по всей строгости закона", – добавил военный.

Александра из многодетной семьи, с детства мечтала стать врачом. Фото из личного архива

По горькой иронии судьбы священник, дочь которого изувечил пьяный водитель, помогает алкозависимым. Отец Николай говорит – это бич, в том числе и многих верующих людей.

"Но только когда человек осознает, что проблемы в его жизни из-за алкоголя, тогда уже просит о помощи. Но очень часто религиозный человек прячется за Бога. Говорит: не я такой, а ты хочешь, господи, чтобы я таким был. А ведь руку с рюмкой сам лично поднимает. Начинать нужно с себя", – поделился он.

Отец Николай также рассказал OBOZREVATEL, что очень благодарен всем друзьям дочки, которые ее поддерживают. Звонят и проведывают, как бывшие сокурсники по медуниверситету, так и коллеги из "Охматдета", где девушка подрабатывала медсестрой.

Отец Николай

Расстроенный отец не может понять, как же в мирном городе его девочка осталась без ноги.

"Знаете, если бы дочка уже окончила академию, ее послали на Донбасс и там ей оторвало ногу, может за кого-то пострадала или чью-то жизнь спасла... Но тут, на ровном месте – из-за того, что кому-то захотелось напиться и "почудить"… Везде должен быть порядок, в том числе и в армии. Иначе хаос", – поделился Николай.

У Гали открытые переломы обеих ног. Фото из личного архива

У другой пострадавшей – Гали – открытые переломы обеих ног, скальпированные раны, разорваны связки. Впереди ее ждут операции и пока неизвестно, восстановятся ли все функции. Девушку поддерживает ее парень Руслан, он тоже медик.

Пострадавшие девушки сейчас в военном госпитале в Киеве. Коллаж из фото Натальи Воронковой

Служба в АТО, больная жена и ребенок с ДЦП

Майор Владимир Холодный действительно перевелся в академию около месяца назад.

"Он не преподаватель, он офицер управления, который приступил к выполнению своих обязанностей буквально месяц назад, перевелся к нам в академию. До этого он служил в других местах. Мне, как руководителю, стыдно, что я за хорошими служебными рекомендациями, отличиями за участие в АТО на Донбассе не смог рассмотреть настоящее лицо военнослужащего, который совершил данный наезд", – сообщил начальник Украинской военно-медицинской академии Валерий Савицкий.

OBOZREVATEL удалось поговорить с бывшим сослуживцем и другом майора Холодного, который подробнее рассказал о его службе и семье. Но в самом начале разговора предупредил: никто Холодного не оправдывает – то, что он сделал, оправдать невозможно.

"Для всех нас это стало шоком. Перезваниваемся с ребятами из бригады и не можем понять, как такое могло произойти? Ни в коем случае не оправдываем, он должен ответить за то, что натворил", – отметил побратим майора Олег(имя изменено).

Он рассказал, что Владимир очень хотел перевестись в академию, возможно, повлияла ситуация с близкими.

"Он очень добивался этой должности, добивался перевода в академию примерно полгода. У супруги Владимира онкозаболевание. В семье трое детей. Старший сын – военнослужащий ВСУ, сейчас воюет на Донбассе. Есть еще двое младших, у одного из них ДЦП. Умный, классные парень – всегда встречал нашу бригаду", – поделился Олег.

По его словам, когда Холодный служил в Генштабе, был "симиком" (Гражданско-военное сотрудничество – CIMIC), то не переставал помогать бригаде, в которой раньше служил.

Владимир Холодный в АТО. Facebook Холодного

Владимир и Олег познакомились в августе 2014 года.

"Я прослужил в бригаде по мобилизации, потом уволился, а Володя остался дальше служить. Всегда был адекватным, серьезно подходил ко всем вопросам, да и служба у саперов была сложная. До того, как стать "симиком", Володя в бригаде был командиром инженерно-саперной роты. Ребят из его подразделения много погибло. Много полегло в Дебальцево", – поделился побратим.

"Очень обидно, что Володя довел себя до такого состояния. Теперь он должен ответить за то, что натворил. На суд поддерживать не пойдем, сделал – отвечай. Вот только жена и дети не виноваты, что папа… Мало нам было Зайцевой, теперь – Холодный", – добавил Олег.

26 августа Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения задержанному Владимиру Холодному. Офицер будет находиться под стражей до 23 октября, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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