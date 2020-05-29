"Встречался с потерпевшей": ключевой свидетель дал показания по делу об изнасиловании в Кагарлыке

Водитель, который привез 26-летнюю девушку в отделение полиции в Кагарлыке, где над ней поиздевались копы, заявил, что был в отношениях с потерпевшим.

Соответствующие показания он 29 мая дал в Госбюро расследований. Об этом сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Мужчину зовут Михаилом и он утверждает, что встречался с девушкой, в изнасиловании которой подозревают двух полицейских. Кроме этого, отметил, что хорошо знал одного из них, а именно Николая Кузива.

По словам мужчины, он привез девушку в отделение полиции якобы на допрос и ждал ее пять часов. Вскоре ему "надоело, поэтому решил вернуться обратно в деревню".

Кроме этого, добавил водитель, в четыре утра девушка позвонила ему и попросила забрать.

"Михаил говорит, что сегодня уже дал показания ГБР: заметил следы издевательств, но при этом защищает полицейских", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мониторинговая миссия ООН по правам человека отреагировала на скандал вокруг подозрения в изнасиловании женщины сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции на Киевщине.

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