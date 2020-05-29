"Встречался с потерпевшей": ключевой свидетель дал показания по делу об изнасиловании в Кагарлыке

Водитель, который привез 26-летнюю девушку в отделение полиции в Кагарлыке, где над ней поиздевались копы, заявил, что был в отношениях с потерпевшим.
Соответствующие показания он 29 мая дал в Госбюро расследований. Об этом сообщает ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).
Мужчину зовут Михаилом и он утверждает, что встречался с девушкой, в изнасиловании которой подозревают двух полицейских. Кроме этого, отметил, что хорошо знал одного из них, а именно Николая Кузива.
По словам мужчины, он привез девушку в отделение полиции якобы на допрос и ждал ее пять часов. Вскоре ему "надоело, поэтому решил вернуться обратно в деревню".
Кроме этого, добавил водитель, в четыре утра девушка позвонила ему и попросила забрать.
"Михаил говорит, что сегодня уже дал показания ГБР: заметил следы издевательств, но при этом защищает полицейских", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
после скандала, связанного с подозрением двоих копов Кагарлыка в изнасиловании молодой женщины, руководство отдела полиции отстранили, а сам отдел расформировали.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
По словам начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрея Небитова, подозреваемые в изнасиловании полицейские Кагарлыкского отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
В сети рассекретили имя и детали из личной жизни 26-летней жертвы насилия и избиения в отделе полиции Кагарлыка.
Адвокат Евгений Мельниченко заявил, что жертву изнасилования полицейскими в Кагарлыке в отдел полиции привез сосед, заманив якобы на допрос по поводу ограблений в деревне. Мужчину разыскивали.
Позже в комментариях СМИ адвокат сообщил, что его подзащитная до сих пор находится в шоковом состоянии и нуждается в лечении.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека отреагировала на скандал вокруг подозрения в изнасиловании женщины сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции на Киевщине.
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