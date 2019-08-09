"Клоака!" В Киеве пожаловались на массовые кражи на вокзале

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале массово происходят карманные кражи у пассажиров. Чаще всего их грабят этнические преступные группировки.

По словам журналиста Дениса Казанского, за несколько часов его пребывания на вокзале поступила информация о трех карманных кражах. Об этом он написал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

В одном из случаев пострадали туристы из Гонконга, у которых украли все деньги и паспорта. Также журналист вместе с "Муниципальной вартой" обнаружили мужчину, который у входа в метро искал деньги в ворованном женском кошелке.

В Киеве на вокзале массово воруют кошельки Facebook Денис Казанский

Муниципальная варта патрулирует территорию Facebook Денис Казанский

"Сказать, что это клоака – значит, ничего не сказать. Сложно поверить, что в столице такое возможно. Район вокзала оброс коростой из стихийных рынков и грязных ларьков, в которых открыто продают паленую водку. Вокзал облюбовали ромские преступные группировки, которые безнаказанно годами занимаются карманными кражами", – возмутился Казанский.

Как писал OBOZREVATEL, из-за плохой криминогенной ситуации с января 2019 местные власти решили ввести патрулирование вокзала сотрудниками спецподразделения полиции ТОР (тактико-оперативное реагирование).

По словам чиновников, кражи на вокзале стали системными, кроме того, появились случаи открытых и наглых ограблений пассажиров, следующих международными рейсами.

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