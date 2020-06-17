Кличко сообщил о задержании коррупционера, который решал земельные вопросы

СБУ и прокуратура Киева при содействии КГГА разоблачили и задержали злоумышленника, который пытался решить за деньги земельные вопросы.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook, задержанный пытался использовать личные связи с чиновниками Киевской городской государственной администрации и депутатами Киевсовета.

"Я благодарю Службу безопасности и прокуратуру города Киева за эффективное сотрудничество с Управлением по вопросам предотвращения коррупции КГГА", – написал мэр столицы.

Он уточнил, что речь идет о работниках управления обеспечения деятельности постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования.

"Хочу еще раз подчеркнуть: нулевая толерантность к коррупции! Ответственность по закону всех, кто ошибся и погнался за нечестными деньгами. Вычистим всех", – добавил Кличко.