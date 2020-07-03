Мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранителей разобраться с застройщиком "Аркада", который "игнорирует интересы инвесторов".

Об этом глава столицы рассказал на брифинге 3 июля, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Печально известный застройщик "Аркада" продолжает действовать очень нагло, игнорируя интересы инвесторов, вложивших деньги в строительство жилья", – подчеркнул Кличко.

По его словам, застройщик, несмотря на договоренность, по состоянию на 3 июля не подал на рассмотрение градостроительного совета скорректированный проект жилого массива "Патриотика на озерах", в частности, где будет предусмотрено строительство социальной инфраструктуры – школ, садов, больниц.

"А в других комплексах, где ничего не мешает закончить строительство, прекратил работы. И продолжает подстрекать людей, шантажируя власти. Это недопустимо. Застройщик собрал с инвесторов всего более 13 млрд грн! И я считаю, что правоохранительные органы должны с этим разобраться как можно быстрее", – отметил мэр Киева.

Также Кличко напомнил, что недавно состоялось заседание комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс, и заверил, что надо активизировать работу комиссии по проблемам незаконных застроек. В частности, по его словам, речь идет о застройке в Ярославовом Валу.

Мэр Киева подчеркнул, что призвал правоохранителей на постоянной основе присоединиться к работе с активистами, чтобы вместе оперативно реагировать на обращения киевлян относительно возможных незаконных застроек.

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