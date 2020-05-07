Мэр Киева Виталий Кличко обратился к правоохранительным органам с требованием предоставить информацию о расследовании в отношении первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, которого заподозрили во взяточничестве.

Соответствующее заявление глава столицы сделал на брифинге 7 мая, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале. По его словам, в этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над "и" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я хочу обратиться к правоохранительным органам с требованием предоставить информацию относительно расследования. Потому что до сих пор Поворозника не вызывали на допрос – ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Не предоставили пока и никаких подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ. Также официальных сообщений по делу правоохранительные органы до сих пор не сделали. Я требую официальной информации о якобы фактах, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником", – подчеркнул Кличко.

Кличко призвал показать результат расследования по Поворознику. Иллюстрация

"Виноват – будет отвечать по закону! Я не виноват – для чего тогда кто-то пытается дискредитировать городские власти?!" – заявил мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кличко уже комментировал ситуацию с возможным взяточничеством со стороны его первого заместителя Поворозника, призвав НАБУ провести прозрачное расследование и наказать виновного.