Мэр Киева Виталий Кличко обратился к полиции с требованием проверить все ночные клубы столицы, ведь некоторые из них открылись без разрешения во время карантина, введенного из-за COVID-19.

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Об этом он заявил во время брифинга 18 мая, который транслировала пресс0служба КГГА на своем Youtube-канале. Глава города отметил, что на выходных увидел в соцсетях ролики из некоторых таких заведений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей – это какой-то пир во время чумы! Городские власти не позволяли открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь к полиции с призывом проверить такие заведения. Должна быть строгая ответственность их владельцев!" – подчеркнул Кличко.

Кличко пригрозил полицией открытым во время карантина клубам Киева. Иллюстрация

"А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фото и видео из элитного столичного ночного клуба Queen, который работал, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса.

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