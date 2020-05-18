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18 мая • обновлено в 15:55
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Кличко пригрозил полицией открытым во время карантина клубам Киева

4.1т
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Мэр Киева Виталий Кличко обратился к полиции с требованием проверить все ночные клубы столицы, ведь некоторые из них открылись без разрешения во время карантина, введенного из-за COVID-19.

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Об этом он заявил во время брифинга 18 мая, который транслировала пресс0служба КГГА на своем Youtube-канале. Глава города отметил, что на выходных увидел в соцсетях ролики из некоторых таких заведений (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Скажу откровенно: я возмущен! Толпы людей – это какой-то пир во время чумы! Городские власти не позволяли открывать ночные клубы и другие развлекательные заведения! И я обращаюсь к полиции с призывом проверить такие заведения. Должна быть строгая ответственность их владельцев!" – подчеркнул Кличко.

Кличко пригрозил полицией открытым во время карантина клубам Киева. Иллюстрация

Кличко пригрозил полицией открытым во время карантина клубам Киева. Иллюстрация

"А тем, кто рвется на массовый ночной отдых, скажу: вряд ли вы будете такими веселыми, если попадете в инфекционное отделение!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фото и видео из элитного столичного ночного клуба Queen, который работал, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса.

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Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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