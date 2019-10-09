"Умер от одной пули": появились новые детали об убийстве ребенка полицией под Киевом

Полиция все еще не смогла найти оружие, из которого в мае убили 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Досудебное расследование убийства, в котором подозревают полицейских, планируют закончить в ноябре, сообщил 9 октября директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает "Радио.Свобода".

"Всем понятно, что пострадавший погиб от одной пули, значит, от пули одного участника", – отметил Труба.

Он также сообщил, что тип оружия, из которого был убит ребенок, было установлено в первые дни после преступления, но его так и не нашли.

Кирилл и подозреваемые в его убийстве Коллаж OBOZREVATEL

Глава ГБР уточнил, что в ходе расследования провели около 30 обысков.

"Мы продолжаем искать оружие. У нас еще есть время на завершающем этапе экспертизы и надеемся, что для полноты и целостности обстоятельств этого преступления, мы все же найдем это оружие", – сообщил Труба.

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