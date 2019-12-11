"Киллер в капюшоне": в Киеве прямо на улице открыли стрельбу

В Подольском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по мужчине, который вышел выгулять собаку.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, ЧП произошло вечером 10 ноября на проспекте Свободы возле одной из многоэтажек.

31-летний мужчина вышел на улицу с собакой около 20:30 и практически сразу услышал звуки, похожие на хлопки петард. Оказалось, что стреляли в него. Мужчина получил три огнестрельных ранения – в бедро, лопатку и область груди.

Как выяснилось, другой мужчина несколько раз выстрелил в "собачника" из пистолета, а затем скрылся.

Жена пострадавшего вызвала полицию, однако тот отказался на месте что-либо пояснять.

Стрелок поджидал на улице Иллюстрация

"Похоже, что стрелок в капюшоне подстерегал объект, а что за мотив – разберется следствие. Есть еще вопросы по оружию, которое было использовано", – рассказал источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обнаружили мертвым иностранного бизнесмена. Два дня он не выходил на связь с девушкой, которая в тот момент находилась за границей.

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