Девушка сбежала от киллера: новые подробности расстрела в Киеве

Девушка, которая находилась в машине с мужчиной, смогла сбежать от убийцы, открывшего огонь.

OBOZREVATEL стали известны подробности резонансного ЧП в Киеве.

Стрельба произошла 23 декабря около 15:10 недалеко от ресторана "Камышовый кот" в Гидропарке. Киллер выпустил в мужчину, который сидел в автомобиле, не менее 10 пуль (калибр 9 мм).

Гидропарк - зона отдыха в Киеве на берегу Днепра

В машине также находилась девушка. Как рассказали источники OBOZREVATEL, это было "быстрое знакомство". Выяснилось, что пара списалась друг с другом на одном из сайтов знакомств всего за пару дней до трагедии.

Днем 23 декабря мужчина предложил встретиться, заехал за девушкой и они отправились на Гидропарк. Приехав на место, они пересели на заднее сиденье автомобиля. Девушка заметила приблизившегося к автомобилю человека – киллер открыл дверь автомобиля и начал стрелять.

Отметим, что лицо убийцы было закрыто – возможно, обмотано до глаз шарфом.

Девушка выскочила из машины и бросилась к реке. Когда упала, то увидела отъехавший автомобиль – предположительно, на нем и скрылся убийца.

Убийство произошло в Гидропарке: в это время года тут довольно безлюдно

Позднее стало известно, что киллер на Volkswagen поехал в сторону моста Патона. Буквально через несколько минут в ГосЧС поступил звонок о горящем на проезжей части под мостом автомобиле. Клубы дыма были видны за километр.

От места убийства до моста Патона (где сгорел автомобиль) менее семи километров

Выехавшие на место пожарные потушили горящую машину. Водитель скрылся с места. Вполне возможно, что киллер намеренно поджег автомобиль, чтобы уничтожить следы.

Интересна личность мужчины, которого расстреляли в автомобиле. Ему 41 год, уроженец Грузии, гражданин Украины. Один из сотрудников соседнего заведения рассказал OBOZREVATEL, что видел его много раз, он приезжал сюда с девушками.

Автомобиль Toyota Camry, в которой был застрелен мужчина, зарегистрирован на его родственницу. По информации еще одного источника, мужчина жил поблизости в Днепровском районе – в "Комфорт Тауне". А вот является ли он бизнесменом, как уже успели сообщить СМИ, пока под большим вопросом.

Также, по информации источников, он мог представляться разными именами.

ЖК "Комфорт Таун"

Полиция Киева открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL: в Киеве в последнее время произошел ряд резонансных ЧП. Наиболее шокировало покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате выстрела киллера погиб 3-летний сын депутата. Позднее стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении, они – экс-бойцы УДА.

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