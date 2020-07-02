Киевские чиновник и депутат обвинили друг друга в избиении. Видео

Заместитель главы Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций заявил, что его избил депутат Киевского городского совета от ВО "Свобода" Владимир Назаренко. В то же время последний сказал, что именно Таций напал на него.

Соответствующие посты появились на страницах чиновника и депутата в Facebook. Инцидент произошел 2 июля в помещении Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

"В мой кабинет пришел без предупреждения агрессивно настроенный депутат Киевсовета Владимир Назаренко. Начал разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти, угрожать, а затем "перешел к действиям" – уничтожил часть документов, которые лежали на моем столе. Я пытался спокойно разрешить ситуацию, однако "гость" не успокоился и нанес мне ряд ударов", – написал Таций и отметил, что пришлось вызвать полицию, которая составила протокол на депутата и начала расследование.

Также чиновник добавил, что в его кабинете есть система видеофиксации, и все материалы уже передали правоохранителям. По словам Тация, в результате инцидента он попал в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

"Заместитель главного архитектора господин Юрий Таций совершил нападение на меня: ударил по лицу, оскорблял мою офицерскую честь", – написал в сети Назаренко.

По словам депутата, причиной конфликта стали "незаконные документы", которые он хотел положить главному архитектору на стол.

Пост Тация Скриншот

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