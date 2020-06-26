Киевлянину объявили подозрение в покушении на убийство за избиение 6-летнего ребенка

Мужчине, который в Киеве избил 6-летнего крестника, объявили о подозрении в покушении на убийство ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киев. Им удалось установить хронологию трагических событий.

"Подозреваемый находился в квартире в компании нескольких мужчин и матери пострадавшего мальчика и употреблял алкоголь. Впоследствии мужчина пошел в соседнюю комнату, где находились дети хозяйки – мальчики 6-ти и 9-ти лет. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый схватил младшего мальчика и начал наносить ему множественные удары по различным частям тела", – сообщили в прокуратуре.

В результате избиения мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы и ушибы внутренних органов. Его 9-летнего брата забрали из семьи сотрудники Службы по делам детей и семьи Деснянской РГА.

Действия мужчины квалифицированы по по ч.2 ст.15 п.2 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на убийство малолетнего ребенка). Сейчас решается вопрос о его аресте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве мужчину заподозрили в том, что он едва не убил 6-летнего крестника. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии.