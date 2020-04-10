Полиция нашла киевлянина, который в феврале 2019 года жестоко избил сотрудниц магазина Roshen на станции метро "Левобережная" и объявила ему о подозрении в хулиганстве.

О поисковой операции после резонансного видео с нарушителем, которое появилось в сети больше года спустя, рассказал в Faсebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Злоумышленником оказался 49-летний Олег Юрьевич Билановский, который работает водителем такси.

"Все бы это ему сошло с рук, если бы не киевлянка Марика Гурина. Она записала видео нападения, предложила продавцам вызвать полицию, но женщины решили этого не делать, вероятно, не веря в возможность справедливого наказания обидчика", – поделился Геращенко.

Киевлянина, избившего сотрудниц Roshen, нашли по резонансному видео

Он рассказал, что связался с очевидицей и попросил проинформировать, если кто-то сообщит о месте нахождения хулигана. Поскольку пост Гуриной разлетелся в сети, нашлись те, кто лично знал нападавшего.

"Как только мы получили его фамилию – остальное было дело техники. Сегодня гражданину Билановскому было объявлено о подозрении в совершении хулиганских действий по части 1 ст. 296 Криминального кодекса. Впереди его ждёт мера пресечения и суд по существу его преступления", – продолжил Геращенко.

Теперь мужчине светит штраф от 8500 до 17 000 гривен, или арест сроком до шести месяцев, или условный срок до 5 лет ограничения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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