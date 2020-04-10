Полиция нашла киевлянина, который в феврале 2019 года жестоко избил сотрудниц магазина Roshen на станции метро "Левобережная" и объявила ему о подозрении в хулиганстве.
О поисковой операции после резонансного видео с нарушителем, которое появилось в сети больше года спустя, рассказал в Faсebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Злоумышленником оказался 49-летний Олег Юрьевич Билановский, который работает водителем такси.
"Все бы это ему сошло с рук, если бы не киевлянка Марика Гурина. Она записала видео нападения, предложила продавцам вызвать полицию, но женщины решили этого не делать, вероятно, не веря в возможность справедливого наказания обидчика", – поделился Геращенко.
Киевлянина, избившего сотрудниц Roshen, нашли по резонансному видео
Он рассказал, что связался с очевидицей и попросил проинформировать, если кто-то сообщит о месте нахождения хулигана. Поскольку пост Гуриной разлетелся в сети, нашлись те, кто лично знал нападавшего.
"Как только мы получили его фамилию – остальное было дело техники. Сегодня гражданину Билановскому было объявлено о подозрении в совершении хулиганских действий по части 1 ст. 296 Криминального кодекса. Впереди его ждёт мера пресечения и суд по существу его преступления", – продолжил Геращенко.
Теперь мужчине светит штраф от 8500 до 17 000 гривен, или арест сроком до шести месяцев, или условный срок до 5 лет ограничения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В одном из полтавских супермаркетов произошел унизительный инцидент между посетителем и кассиршей, что дала ему сдачу мелкими монетами. Мужчина бросил деньги в лицо сотруднице магазина.
Позднее выяснилось, что жена хулигана также работает в торговле.
На мужчину открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".
Он успел записать видеообращение и нелепо оправдался за содеянное.
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