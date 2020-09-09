В Киеве злостный неплательщик угрожал ружьем электрикам и заявил, что "защищался"

Житель Киева, квартиру которого отключили от электричества из-за огромной задолженности, самовольно подключился к щитку, а когда сотрудники "Киевэнерго" пытались прекратить кражу электроэнергии – вышел к ним с оружием и угрожал.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Об инциденте также сообщается на сайте ГУ Нацполиции в столице.

Разговор с мужчиной и его матерные угрозы открыть стрельбу сотрудники коммунальной службы записали на видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Подозреваемый. kyiv.npu.gov.ua

При этом после инцидента киевлянин опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором жаловался на действия полиции. Мужчина утверждал, что он "защищал" свое жилье (от кого именно, он не уточнил), а копы, приехавшие на вызов, якобы интересовались исключительно его оружием.

Геращенко подчеркнул, что пост киевлянина – "наглая ложь". Как рассказал замминистра, мужчина является злостным неплательщиком за коммунальные услуги. Общая сумма долгов – около 190 тысяч гривен.

Из них:

электроэнергия – 21 058,68 грн;

содержание дома – 60 000 грн;

услуги водоснабжения и канализации – 7 957 грн;

услуги теплоснабжения – 98 072 грн.

"В прошлом году за злостные неплатежи квартира гражданина была отключена от энергоснабжения. Но владелец квартиры незаконно подключился к щитку и уже просто воровал электроэнергию", – написал Геращенко.

Он добавил, что сотрудники "Киевэнерго" зашли в общий коридор, который является местом общего пользования, для того, чтоб прекратить факт воровства электроэнергии. Они были в фирменной рабочей одежде, представились, сообщили цель своего визита

"В ответ электрики получили порцию отборного мата и угроз. А затем в качестве "аргумента" гражданин, обоснованно подозреваемый в воровстве электроэнергии, достал охотничье ружье и угрожал его использовать против электриков", – рассказал заместитель главы МВД.

Изъятый карабин. kyiv.npu.gov.ua

"Когда они вызвали полицию, полицейские изъяли оружие и завели дело по статье хулиганство, мужчина написал лживый от начала до конца пост в надежде, что это защитит его от справедливого наказания за свои правонарушения", – добавил он.

По словам Геращенко, злоумышленник ответит за хулиганство.

Пост Геращенко. Скриншот

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Пост мужчины, который пожаловался на действия правоохранителей. Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правоохранители обнаружили в квартире пенсионерки в Киеве патроны для автоматического оружия и гранаты.

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