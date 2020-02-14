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14 февраля • обновлено в 18:13
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/ Криминал

Киевлянин убил и расчленил тещу в День рождения: тело вынес в мешке в подвал

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В Киеве в пятницу, 14 февраля, в доме по адресу Харьковское шоссе, 21/3 мужчина убил тещу и пытался спрятать ее тело в мешке в подвале.

Как пишет "Информатор", один из жильцов дома заметил, что сосед спрятал серый мешок в подвале. Он решил проверить его, а затем увидел следы крови и голову человека (чтобы посмотреть виде с места событий, поскролльте).

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В Киеве зять убил тещу и расчленил тело

"Информатор"

На место сразу же прибыли полицейские. По словам заявителя, после того, как сосед оставил мешок в подвале, он вернулся в свою квартиру.

Там его и задержали правоохранители. Убитой оказалась теща подозреваемого. Как выяснилось, у женщины как раз был День рождения.

На месте работают криминалисты и кинологи. Подробности устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подольском районе Киева местная жительница обнаружила два трупа в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год. Погибшими оказались две девушки, одна из них – несовершеннолетняя. Их трупы были связаны скотчем.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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