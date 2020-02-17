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17 февраля • обновлено в 17:58
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/ Криминал

Киевлянин получил срок за попытку подорвать полицейских

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Киевлянину, который бросил в двух сотрудников полиции гранату, вынесли обвинительный приговор.

Деснянский районный суд Киева признал 31-летнего мужчину виновным и приговорил к 9 годам тюрьмы, сообщается на странице столичной прокуратуры в Facebook.

Задержание киевлянина за попытку подорвать полицейских

Задержание киевлянина за попытку подорвать полицейских

Пресс-служба прокуратуры Киева

Пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец рассказала "Украинской правде", что мужчина не признал своей вины, и не давал показаний

Последствия взрыва гранаты

Последствия взрыва гранаты

Пресс-служба прокуратуры Киева

"Это была очень опасная ситуация, которая реально угрожала жизни полицейских. Когда обвиняемый бросил им под ноги гранату, они мгновенно среагировали и отбежали за остановку общественного транспорта. И это их спасло. Обвиняемый с момента задержания находится под стражей. Вины своей не признал, и показаний никаких не давал. Во время обыска по месту его жительства также изъяли значительное количество боеприпасов", – отметила она.

У задержанного нашли оружие

У задержанного нашли оружие

Пресс-служба прокуратуры Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта 2018 года на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы мужчина бросил гранату в двух полицейских. Инцидент произошел, когда правоохранители изъяли у него сверток с порошком белого цвета (предположительно наркотики) – полицейские начали проводить дополнительный поверхностный осмотр, мужчина вытащил из кармана гранату и бросил ее под ноги полицейским.

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Место
Украина Киев
Теги
Национальная полиция Украины прокуратура Киева
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Уж больно жалостливые судьи,на 20-ку тянет.
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