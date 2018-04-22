В Киеве исчезла дочь известного волонтера: история получила неожиданный финал

В Киеве со скандалом окончилась история об исчезновении 16-летней школьницы Виктории Горды. Еще утром воскресенья известный волонтер и отец девочки Ричард Горда просил о помощи в поисках.

"Снова беда. Вика (вышла во вторник со школы, но домой не дошла. В школе ее нет, нигде не видели. Район Троещина. Школа 320. Была одета: черная куртка спортивная, черные джинсы, розовые кроссовки", – написал в в Facebook Горда.

Позже девушка нашлась у своего парня, а первый пост отец удалил.

"Информация из первых уст. Говорил со следователем. Долго. Вика нашлась. Живёт с парнем. Полиция едет туда. Насчёт бывшей жены он сказал так: врёт, не договаривает. Соврала, что писала заявление в четверг. Я поставил в ряд следователей и спросил, кто принимал? Такого там не оказалось, хотя эти люди именно занимаются приемом заявлений. Что-то здесь не чисто. Так закончил он разговор. Всем спасибо за помощь!" - добавил Горда.

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Еще более нелепые подробности происшествия были описаны волонтером немного позже.

"Я узнаю от следователя, что ребенок написал в Вайбере бывшей жене "Мама, не переживай. Все хорошо". Та же с…а зная, что вся Украина в поисках дитя, не соизволила меня поставить о сообщении в известность. Узнал от полиции. Начала рассказывать, что от меня ни копейки ни разу не получила. На что сказал следователю, что все чеки есть. Она просто не знает о том, что их я сохраняю. Следователю стало все ясно. Переговорив с ним ещё минут 10, он с группой выехал за Викой", - написал Горда.

Как писал "Обозреватель", недавно в Деснянском районе Киева также пропала 16-летняя девушка.