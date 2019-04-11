Киев затянуло дымом: опубликованы фото пожара

В Киеве на Позняках утром 11 апреля произошел пожар. Клубы черного дыма были видны на расстоянии нескольких километров.

Как выяснили корреспонденты OBOZREVATEL на месте происшествия, на открытой территории по ул. Анны Ахматовой, 35-В, горел мусор. Площадь возгорания составила приблизительно 200 квадратных метров.

На место оперативно прибыли спасатели, а также бригада скорой, однако, по предварительным данным, медицинская помощь никому не понадобилась.

Пожар в Киеве

Рядом с местом возгорания находилось несколько человек вероятно, без определенного места жительства. Предварительно, никто из них от огня не пострадал.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Причины пожара на данный момент неизвестны.

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева 8 апреля горел рынок. Огнем был уничтожен один из торговых павильонов. Пострадавших не было.

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