Киев потрясло убийство девушек в "новогодней" квартире: опубликованы новые фото Марии и Евы

Киев потрясло зверское убийство 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко в "новогодней" квартире.

О трагедии в Подольском районе стало известно 4 января. Местная жительница обнаружила два трупа в шкафу на балконе в квартире, которую сдавала арендаторам на Новый год.

Позже выяснилось, что убитые девушки числились в розыске как пропавшие без вести еще со 2 января.

Девушки активно вели профили в Instagram. Вот, как они выглядели:

Мария Камынина Instagram

Мария Камынина Instagram

Мария Камынина Instagram

Мария Камынина Instagram

Мария Камынина Instagram

Мария Камынина Instagram

Ева Лысенко Instagram

Ева Лысенко Instagram

Ева Лысенко Instagram

Ева Лысенко Instagram

Ева Лысенко Instagram

Ева Лысенко Instagram

Как писал OBOZREVATEL, накануне были опубликованы фотороботы подозреваемых в убийстве Евы и Марии. Это Ксендзик Сергей Дмитриевич, 1985 года, и Бершацкая Елизавета Васильевна, 2000 года рождения.

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