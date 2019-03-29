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"Ничего святого!" По Киеву пронеслась волна нападений: что произошло

"Ничего святого!" По Киеву пронеслась волна нападений: что произошло
Только за один день - шесть грабежей
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В разных районах столицы 28 марта, по официальной информации киевской полиции, произошло шесть нападений.

OBOZREVATEL стали известны подробности ЧП. Расскажем о наиболее "ярких" преступлениях.

В Шевченковском районе Киева в начале первого неизвестные напали на 37-летнего мужчину прямо возле выхода со станции метро "Площадь Льва Толстого"

На мужчину напали на ул. Большая Васильковская

На мужчину напали на ул. Большая Васильковская

Его избили и отобрали сумку, в которой было около 30 тысяч гривен, а также золотую цепочку с крестом.

Мужчина терял сознание, однако ему удалось вырваться и запрыгнуть в машину в такси.

Еще одно нападение произошло в Шевченковском районе на улице Тургеневской около 21 часа. К 75-летней женщине подбежал мужчина и выхватил сумку, в которой находился кошелек с 600 гривнями и лекарство в ампулах. После этого преступник скрылся.

"Ничего святого!" По Киеву пронеслась волна нападений: что произошло

В этот же день в полицию обратился киевлянин, которого ограбили ранее в Соломенском районе. На ул. Волынской неизвестные напали на 56-летнего мужчину и отобрали сумку, в которой были документы, мобильные телефоны и 15 тысяч гривен.

"Ничего святого!" По Киеву пронеслась волна нападений: что произошло

По информации источника OBOZREVATEL, нападением на пожилых женщин и даже детей (у них отбирают мобильные телефоны) обычно не гнушаются наркоманы. "У таких нет ничего святого", - добавил источник.

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Темы
КриминалЭксклюзивНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалнападение на женщину
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Пигин Макс
Пигин Макс
Даааа, не ту страну назвали Сомали...
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