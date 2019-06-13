Киев накрыла "лавина" грабежей: что произошло

За первые три дня этой недели, с 10 по 12 июня, в Киеве произошло 28 нападений.

Преступники орудуют в разных районах столицы и в любое время. О некоторых нападениях OBOZREVATEL рассказали собственные источники.

Летом активизировались "охотники" на золотые украшения. Так, 11 июня в Голосеевском районе на проспекте Науки преступник сорвал цепочку с шеи 50-летней женщины, а на следующий день поблизости пострадала 60-летняя местная жительница.

Летом активизировались охотники на золото xweek.info

В Днепровском районе на бульваре Перова грабитель напал на 53-летнюю женщину, с которой также сорвал цепочку. В Дарницком районе 10 июня нападению подверглась 66-летняя киевлянка, у которой на улице Руденко неизвестный отобрал ювелирное изделие. В Деснянском районе на ул. Сержа Лифаря уже группа неизвестных отобрала у 25-летней девушки золотые украшения.

Отметим, что все нападения на женщин произошли в светлое время суток, с 10 до 19 часов, возле жилых домов.

Привлекают преступников и места отдыха. 12 июня в Днепровском районе на территории Гидропарка 32-летний иностранец отобрал мобильный телефон у 37-летнего украинца. Это произошло около 17 часов.

Как выяснилось, азербайджанец прибыл в нашу страну полтора года назад для трудоустройства. Но то ли заработки на стройке оказались ниже ожидаемого, то ли грабежи и являлись основным источником дохода гостя Украины – сейчас выясняют правоохранители.

"Грабежи в районе станции метро "Гидропарк" не редкость. В зоне отдыха много заведений, где алкоголь льется рекой, а отдыхающие гуляют допоздна и, соответственно, теряют бдительность. А преступнику скрыться в этом районе очень легко", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Гидропарк – большая зона отдыха и развлечений

Украшения, мобильные телефоны – то, что на виду. Но некоторые "уличные охотники" рассчитывают на более крупный улов, работают как в одиночку, так и группами – отбирают кошельки и сумки. Как у женщин, так и у мужчин.

11 июня на ул. Малышко в Днепровском районе Киева двое неизвестных отобрали у местного жителя кошелек с крупной суммой денег. Источник OBOZREVATEL рассказал, что полицейские очень быстро задержали преступников. Неожиданностью стало то, что грабителями оказались двое граждан Алжира, которые являются студентами украинско-американского университета Конкордия и проживают в общежитии на Космической.

Иностранные студенты решили "подзаработать"

Стоит быть осторожными и в метрополитене. Утром 11 июня трое неизвестных на станции метро "Дворец Украина" отобрали у женщины сумку. В ней были документы, телефон и несколько тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в Оболонском районе шумную компанию пьяных молодых людей разогнали стрельбой.

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