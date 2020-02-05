В среду утром, 5 февраля, Киев из-за непогоды заполонило огромное количество ДТП, в том числе и смертельное, а также масштабные пробки.
Так, авария, в которой один человек погиб, а еще двое пострадали, произошла на Столичном шоссе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).
Там столкнулись два авто – Jeep и Renault. Водитель Renault погиб на месте происшествия. Также пострадал пассажир этой машины и водитель другого автомобиля.
Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Киев из-за непогоды заполонили ДТП и пробки. Смертельная авария на Столичном шоссе
Информатор
Издание "Информатор" уточнило, что авария произошла в условиях плохой видимости. Автомобили двигались навстречу друг другу. Предварительно, Jeep выехал на встречную полосу и протаранил Renault.
В общем журналисты OBOZREVATEL с помощью Google Maps насчитали более 20 ДТП на дорогах Киева по состоянию на утро 5 февраля. Весь город сковали масштабные пробки.
В частности, водителям лучше объехать следующие дороги: проспекты Академика Палладина, Победы, Леся Курбаса, Голосеевский, Валерия Лобановского, Кольцевую дорогу, улицы Новая, Кайсарова, Вадима Гетьмана.
В центре пробки затруднили движение по улицам Жилянская и Михаила Грушевского, по бульварам Леси Украинки и Тараса Шевченко, Петровской аллеей, а также Набережному шоссе и улице Набережно-Крещатицкой. На левом берегу следует объехать бульвар Перова и проспект Романа Шухевича.
В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП
Киев оперативный
В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП
Киев оперативный
В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП
Информатор
В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП
Информатор
В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП
Информатор
ДТП в Киеве 5 февраля
Скриншот
Пробки в Киеве 5 февраля
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Братиславской 15 января в результате столкновения авто Ford Sierra и внедорожника Mitsubishi Pajero погиб один из водителей.
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