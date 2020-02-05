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7 февраля • обновлено в 07:56
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/ Криминал

Киев из-за непогоды заполонили ДТП и пробки

3.4т
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В среду утром, 5 февраля, Киев из-за непогоды заполонило огромное количество ДТП, в том числе и смертельное, а также масштабные пробки.

Так, авария, в которой один человек погиб, а еще двое пострадали, произошла на Столичном шоссе. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

Там столкнулись два авто – Jeep и Renault. Водитель Renault погиб на месте происшествия. Также пострадал пассажир этой машины и водитель другого автомобиля.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Киев из-за непогоды заполонили ДТП и пробки. Смертельная авария на Столичном шоссе

Киев из-за непогоды заполонили ДТП и пробки. Смертельная авария на Столичном шоссе

Информатор

Издание "Информатор" уточнило, что авария произошла в условиях плохой видимости. Автомобили двигались навстречу друг другу. Предварительно, Jeep выехал на встречную полосу и протаранил Renault.

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В общем журналисты OBOZREVATEL с помощью Google Maps насчитали более 20 ДТП на дорогах Киева по состоянию на утро 5 февраля. Весь город сковали масштабные пробки.

В частности, водителям лучше объехать следующие дороги: проспекты Академика Палладина, Победы, Леся Курбаса, Голосеевский, Валерия Лобановского, Кольцевую дорогу, улицы Новая, Кайсарова, Вадима Гетьмана.

В центре пробки затруднили движение по улицам Жилянская и Михаила Грушевского, по бульварам Леси Украинки и Тараса Шевченко, Петровской аллеей, а также Набережному шоссе и улице Набережно-Крещатицкой. На левом берегу следует объехать бульвар Перова и проспект Романа Шухевича.

В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП

В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП

Киев оперативный

В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП

В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП

Киев оперативный

В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП

В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП

Информатор

В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП

В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП

Информатор

В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП

В Киеве из-за непогоды произошло смертельное ДТП

Информатор

ДТП в Киеве 5 февраля

ДТП в Киеве 5 февраля

Скриншот

Пробки в Киеве 5 февраля

Пробки в Киеве 5 февраля

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Братиславской 15 января в результате столкновения авто Ford Sierra и внедорожника Mitsubishi Pajero погиб один из водителей.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Евробляхерам едва грошей на покупку корыта хватает, какие шины?
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Это непогода??? 1 см снега и то не везде. Дблы. Я щас распространю эту новость по мировым СМИ, пусть поржут. Этож надо, машин горы, а на шины нету денег. Это же все понты. Оборванцам по заслугам.
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Позорище, зрада зраднищенская, дно днищенское. СУХЕС 100500 РАЗ!!!
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