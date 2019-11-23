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23 ноября • обновлено в 12:42
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/ Криминал

Совала 100$: в Киеве 19-летняя пьяная мажорка устроила страшное ДТП

8.5т
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За рулем элитного внедорожника Porsche, который 22 ноября попал в серьезное ДТП в Киеве, находилась нетрезвая 19-летняя соучредительница ООО "Шахта Петровская" Владислава Евтягина.

Вместе с ней в машине ехала компания друзей, сообщает "Киев Оперативный" в Facebook. Алкотестер показал в крови Евтягиной (2000 года рождения) 1,43 промилле.

Когда водительница спускалась вниз по улице Старонаводницкой, она не смогла удержать машину. Отмечается, что разбитое в результате авто – мощная версия Porsche Macan R4.

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ДТП с Porsche в Киеве и Владислава Евтягина

ДТП с Porsche в Киеве и Владислава Евтягина

Коллаж

Также известно, что на место ДТП прибыли друзья пьяной компании и попытались откупиться за 100 долларов от владельца LADA, которую зацепил Porsche.

Porsche

Porsche

facebook.com/KyivOperativ

"Через некоторое время на место приехали друзья бухой компашки на элитном корытце с номером AH3333**, сняли номерные знаки с Porsche и пытались откупиться... Напрасно старались. Мы знаем и всем расскажем, потому что не все в этом мире решают грязные бабки", – говорится в сообщении.

Владислава Евтягина

Владислава Евтягина

facebook.com/KyivOperativ

Напомним, Porsche на скорости задел отбойник и перелетел через забор. Машина перевернулась на крышу.

Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/KyivOperativ

Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/KyivOperativ

Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/KyivOperativ

Фото с места аварии

Фото с места аварии

facebook.com/KyivOperativ

Владислава Евтягина с отцом

Владислава Евтягина с отцом

Страна

Владислава Евтягина с отцом

Владислава Евтягина с отцом

Страна

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве произошло ужасное ДТП с микроавтобусом Mercedes и Toyota Rav4, в результате которого погибли два человека.

Авария случилась из-за того, что внедорожник выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой.

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Читайте все новости по теме "ДТП в Киеве" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
ДТП в Киеве Новости Киева и Киевской области Криминал
Место
Украина Киев
Теги
фотографии мажоры ДТП Porsche
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Комментарии
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Так и хотят в россию,там их перевоспитают,чечены с дагами.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Стрелять ее
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Гоша Злой
Гоша Злой
отец тоже видимо потомственный шахтер
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