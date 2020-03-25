Экс-главе МИД Украины Леониду Кожаре, в доме которого 21 февраля загадочно погиб глава правления телеканала "Интер" Сергей Старицкий, 25 марта объявили о подозрении по факту умышленного убийства.

Об этом написала пресс-служба прокуратуры Киевской области на своем сайте. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

"Сегодня, 25 марта, за процессуального руководства прокуратуры Киевской области совместно с СУ ГУНП в области сообщено о подозрении экс-министру иностранных дел Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку)", – говорится в сообщении.

Кажаре сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Иллюстрация

Так, досудебным расследованием было установлено, что 21 февраля подозреваемый в своем доме в одном из сел Киево-Святошинского района с женой и знакомым употребляли алкоголь. В это время между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

"Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему один удар в область затылка. После этого выстрелил в голову потерпевшего, от чего последний скончался на месте происшествия", – отметила пресс-служба прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети появились фото и видео с места загадочной гибели медиаменеджера Старицкого. Трагедия произошла в доме бывшего министра иностранных дел Украины Кожары.

Журналист Денис Казанский написал, что экспертиза якобы обнаружила на одежде жены экс-главы МИД Украины следы продуктов выстрела.

Кожару 25 марта задержали.

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