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25 марта • обновлено в 23:40
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/ Криминал

Кажаре сообщили о подозрении в убийстве Старицкого

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Экс-главе МИД Украины Леониду Кожаре, в доме которого 21 февраля загадочно погиб глава правления телеканала "Интер" Сергей Старицкий, 25 марта объявили о подозрении по факту умышленного убийства.

Об этом написала пресс-служба прокуратуры Киевской области на своем сайте. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

"Сегодня, 25 марта, за процессуального руководства прокуратуры Киевской области совместно с СУ ГУНП в области сообщено о подозрении экс-министру иностранных дел Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку)", – говорится в сообщении.

Кажаре сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Иллюстрация

Кажаре сообщили о подозрении в убийстве Старицкого. Иллюстрация

Так, досудебным расследованием было установлено, что 21 февраля подозреваемый в своем доме в одном из сел Киево-Святошинского района с женой и знакомым употребляли алкоголь. В это время между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

"Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему один удар в область затылка. После этого выстрелил в голову потерпевшего, от чего последний скончался на месте происшествия", – отметила пресс-служба прокуратуры.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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