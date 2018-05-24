Катались пьяными по Киеву на авто Нацгвардии: фото одного из "героев"

В Киеве вечером 23 мая случайные свидетели остановили пьяную компанию, ехавшую на Volkswagen с номерами Национальной гвардии Украины.

Как сообщил "Киев Оперативный" в Facebook, опубликовавший видео с места происшествия, ситуация произошла возле ТЦ "Магелан".

По словам одного из очевидцев, в него чуть не врезался автомобиль.

"Чтобы предотвратить ДТП, я ему посигналил. Водитель начал мне сигналить в ответ, показывать разные жесты, кричать маты и т.д. Я понял, в чем причина - он был пьяный в хлам. В машине было 3 мужика и одна женщина, все пьяные. Когда начали вызывать на них полицию, они пытались скрыться по тротуару и чуть не сбили мужчину с ребенком", - говорится в сообщении.

В свою очередь прохожий с дочкой вмешался и наказал пьяных обидчиков.

Позже стало известно имя водителя Volkswagen с госномером #6363Ф4. Им оказался Виталий Журенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая на Одесщине пьяный священник попал в ДТП и сбежал.