"Кастет и удар в голову": в Киеве напали на члена аттестационной комиссии ГПУ

В Голосеевском районе Киева 8 ноября двое неизвестных напали на члена аттестационной комиссии в Генпрокуратуре Украины и основателя общественной организации StateWatch Александра Леменова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Член аттестационной комиссии в ГПУ отметил, что это не остановит его "в борьбе за новую Украину".

"Сегодня (8 ноября. – Ред.) в 7.45 на улице Максимовича, 2 на меня совершили нападение. Кастет (или что-то очень похожее), газовый баллончик Терен 4М, два парня... Нападение началось с удара в голову сзади, а затем с "забрызганными" глазами трудно бежать за нападающими", – написал Леменов.

Facebook Александра Леменова

Член аттестационной комиссии в ГПУ добавил, что мужчины сразу убежали. Событие зафиксировали в процессуальном порядке, преступников, как и заказчиков, будут искать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале напали на известную актрису и телеведущая Руслану Писанку. Ее попытались ограбить. В момент инцидента она чуть не попала под машину.

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