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8 сентября • обновлено в 11:36
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/ Криминал

Капот полностью смяло: в Киеве произошло жуткое ДТП. Видео

4.6т Читать материал на украинском

В Днепровском районе Киева, на проспекте Генерала Ватутина, 6 сентября произошло жуткое дорожно-транспортное приключение. Водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и влетел в барьерное ограждение.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети опубликовали ролик с места аварии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В сторону жилого массива Троещина образовалась огромная пробка.

В Киеве произошло жуткое ДТП

В Киеве произошло жуткое ДТП

Скриншот

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева произошло серьезное ДТП: на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Градинской мотоцикл въехал в автомобиль.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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