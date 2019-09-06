Капот полностью смяло: в Киеве произошло жуткое ДТП. Видео

В Днепровском районе Киева, на проспекте Генерала Ватутина, 6 сентября произошло жуткое дорожно-транспортное приключение. Водитель автомобиля Chevrolet не справился с управлением и влетел в барьерное ограждение.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В сети опубликовали ролик с места аварии (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

В сторону жилого массива Троещина образовалась огромная пробка.

В Киеве произошло жуткое ДТП Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева произошло серьезное ДТП: на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Градинской мотоцикл въехал в автомобиль.

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