Какой будет погода в Киеве на Вербное воскресенье: появился прогноз

Вероника Ковбасюк Криминал 14:38, 10.04.2020 Обновлено: 15:12, 10.04.2020

В Киеве в Вербное воскресенье, 12 апреля, будет прохладно, но сухо. Позже в столицу придет небольшое потепление, которое снова сменит сильный ветер и даже дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Похожая погода будет на территории всей Украины.

"В Киеве завтра (11 апреля) и в Вербное воскресенье (12 апреля) – без существенных осадков, днем около +13 градусов", – написала Диденко.

Погода в Киеве в Вербное воскресенье

По ее словам, потеплеет уже в понедельник, 13 апреля, днем ожидается до +17 градусов. Синоптик добавила, что во вторник и среду, 14-15 апреля, в Киеве снова похолодает, будет сильный ветер и дождь, местами – с мокрым снегом.

Погода в Киеве
Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, лето придет в Украину еще во время календарной весны – в мае, с июня погода будет достаточно переменчивой.

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Продуктовые закрыть и сидеть дома: в Черновицкой области ввели особый режим

К Черновол ворвался спецназ ГБР с обыском: ее подозревают в убийстве

"Мы устали, но не сломались": Зеленский обратился к украинцам. Видео

"Завоевания Майдана власть сливает в унитаз": Сенцов встал на защиту Черновол

"Пленки Ермака": появилась запись о земельных схемах главы ОПУ