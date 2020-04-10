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10 апреля • обновлено в 18:04
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Какой будет погода в Киеве на Вербное воскресенье: появился прогноз

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В Киеве в Вербное воскресенье, 12 апреля, будет прохладно, но сухо. Позже в столицу придет небольшое потепление, которое снова сменит сильный ветер и даже дождь с мокрым снегом.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Похожая погода будет на территории всей Украины.

"В Киеве завтра (11 апреля) и в Вербное воскресенье (12 апреля) – без существенных осадков, днем около +13 градусов", – написала Диденко.

Погода в Киеве в Вербное воскресенье

Погода в Киеве в Вербное воскресенье

По ее словам, потеплеет уже в понедельник, 13 апреля, днем ожидается до +17 градусов. Синоптик добавила, что во вторник и среду, 14-15 апреля, в Киеве снова похолодает, будет сильный ветер и дождь, местами – с мокрым снегом.

Погода в Киеве

Погода в Киеве

Facebook/Наталья Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, лето придет в Украину еще во время календарной весны – в мае, с июня погода будет достаточно переменчивой.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Прогноз погоды Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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