МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

''Как же без г*вна?'' В Киеве облили фекалиями авто российских дипломатов

2.2тЧитать материал на украинском

В Киеве активисты облили машины представителей российского посольства фекалиями.

Об этом рассказал журналист и волонтер Родион Шовкошитный на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие снимки.

"В Киеве провожали главу "Россотрудничества" Воробьева. Уже экс-главу, он слился с должности, когда его в мае го*ном облили. Почему облили? Потому финансировал всякие антиукраинские "бессмертные полки" и кучу другого русскомирского д*рьма. Провожать его приехали дяди и тети из посольства РФ, всякие российские дипломаты и украинские малороссы", – написал он.

''Как же без г*вна?'' В Киеве облили фекалиями авто российских дипломатов

Facebook / Родион Шовкошитный

По словам Шовкошитного, в этот момент мимо проходили люди, неравнодушные к судьбе страны, у которых были при себе дымовые шашки и пару ведер с фекалиями.

Новости
"Деградация на лицо": россияне облили грязью умершего Маккейна
''Как же без г*вна?'' В Киеве облили фекалиями авто российских дипломатов

Facebook / Родион Шовкошитный

"Поэтому, по уже традиции .... какое же россотрудничество без г*вна?! На машинах посольства оказались эти несколько ведер аутентичного украинского продукта, который четко характеризует ту деятельность, которую здесь так долго вела эта организация и ее руководитель. Автомобилям так стыдно стало, что у них поспускались шины и отпали номера. А гости так и не вышли к гражданам, хотя те их настойчиво звали. Такие дела. Прощай, дерьмодеман Геннадий", – резюмировал он.

''Как же без г*вна?'' В Киеве облили фекалиями авто российских дипломатов

Facebook / Родион Шовкошитный

''Как же без г*вна?'' В Киеве облили фекалиями авто российских дипломатов
''Как же без г*вна?'' В Киеве облили фекалиями авто российских дипломатов
''Как же без г*вна?'' В Киеве облили фекалиями авто российских дипломатов
''Как же без г*вна?'' В Киеве облили фекалиями авто российских дипломатов
''Как же без г*вна?'' В Киеве облили фекалиями авто российских дипломатов
''Как же без г*вна?'' В Киеве облили фекалиями авто российских дипломатов
''Как же без г*вна?'' В Киеве облили фекалиями авто российских дипломатов

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае активисты облили на тот момент главу "Россотрудничества" Константина Воробьева зеленкой и фекалиями.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Киева и Киевской области Российско-украинский конфликт
Персона
Родион Шовкошитный
Место
УкраинаКиев
Объект
посольство России в Украине
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
0
90
Смешно
6
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Шароварники по жизни серливые и гавнистые. Это все, на что они способны: одеть маску, облить гавном и насрать под дверь.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Чубатоевропейцы какие гидные. Несли пару ведер гавна в семьи на ужин, но пожертвовали ради благой цели.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Хозяин Хохлов, это подарок на дорожку. Ничё ты не понимаешь. Не хотели гостей без подарков оставить.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Благородіе Ваше
Благородіе Ваше
Это старинная украинская традиция-обливать россиян говном
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Новиков Алекс, сарказм не твоё...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Новиков Алекс
Новиков Алекс
Благородіе Ваше, понравилось -шли люди и несли с собой ведра говна хохлы -сидим ржем над убогими
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги