''Как же без г*вна?'' В Киеве облили фекалиями авто российских дипломатов

В Киеве активисты облили машины представителей российского посольства фекалиями.

Об этом рассказал журналист и волонтер Родион Шовкошитный на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующие снимки.

"В Киеве провожали главу "Россотрудничества" Воробьева. Уже экс-главу, он слился с должности, когда его в мае го*ном облили. Почему облили? Потому финансировал всякие антиукраинские "бессмертные полки" и кучу другого русскомирского д*рьма. Провожать его приехали дяди и тети из посольства РФ, всякие российские дипломаты и украинские малороссы", – написал он.

Facebook / Родион Шовкошитный

По словам Шовкошитного, в этот момент мимо проходили люди, неравнодушные к судьбе страны, у которых были при себе дымовые шашки и пару ведер с фекалиями.

Facebook / Родион Шовкошитный

"Поэтому, по уже традиции .... какое же россотрудничество без г*вна?! На машинах посольства оказались эти несколько ведер аутентичного украинского продукта, который четко характеризует ту деятельность, которую здесь так долго вела эта организация и ее руководитель. Автомобилям так стыдно стало, что у них поспускались шины и отпали номера. А гости так и не вышли к гражданам, хотя те их настойчиво звали. Такие дела. Прощай, дерьмодеман Геннадий", – резюмировал он.

Facebook / Родион Шовкошитный

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае активисты облили на тот момент главу "Россотрудничества" Константина Воробьева зеленкой и фекалиями.