Взрывы в Киеве связаны между собой. Спецслужбы поставили "на уши" – эксклюзив

В полицию и СБУ ежедневно поступает информация о минированиях, найденных подозрительных пакетах, поджогах и т.д. Несмотря на то, что подавляющее большинство сообщений оказались ложными или "бесперспективными", были и другие. Выяснилось, что два взрыва в Киеве связаны между собой.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZREVATEL.

"Биткоины или буду взрывать дома!"

"Всплеск" минирований начался после того, как 17 июля в урне у входа на станцию метро "Шулявская" взорвалось неизвестное устройство. В результате пострадали четыре человека, сильнее всего – 22-летний студент, который в тот же день был прооперирован.

Взрыв возле входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве произошел 17 июля

А уже через четыре дня, 21 июля, произошло ЧП в Оболонском районе Киева. По официальной (и довольно скудной) информации, полицейские получили сообщение о заминировании площади перед станцией метро "Минская".

"Во время проверки территории взрывотехники возле одного из киосков обнаружили подозрительную коробку. Для безопасности ее обезвредили на месте. Остатки изъяты на экспертизу", – сообщили в полиции Киева.

Однако источники OBOZREVATEL утверждают, что именно этот случай может стать отсчетом более серьезных ЧП в Киеве.

По информации источников, сообщение на 102 пришло около 11 часов. Аноним предупредил, что под одним из автомобилей желтого цвета, которые стоят возле станции метро "Минская", находится взрывчатка. Также там есть "наклейка с требованиями в виде QR-кода" и это имеет отношение к взрыву возле ст. метро "Шулявская".

На указанное место экстренно были направлены кинологи, взрывотехники и другие сотрудники полиции Киева. Возле метро действительно стояли желтые Mercedes – автокиоски с фастфудом.

На одном авто действительно нашли наклейку с QR-кодом, а когда просканировали, то перешли на сообщение с требованиями. Неизвестный преступник потребовал перевести на определенный кошелек 50 биткоинов. Также он пригрозил начать взрывать дома.

Таким образом впервые было получено реальное предупреждение о возможном теракте с жертвами.

Помимо наклейки под днищем одного из автомобилей правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, которое впоследствии поместили в специальный контейнер и уничтожили при помощи гидродинамического разрушителя.

Работа взрывотехников. Facebook Виталия Кличко

Важный момент: по словам источников OBOZREVATEL, взрывотехники считают, что самодельные взрывные устройства на Шулявке и "Минской" имеют схожий механизм.

В Киеве усилили меры безопасности

Как рассказали собеседники OBOZREVATEL, сотрудники взрывотехнической службы ежедневно привлекаются к "отработке" профильных сообщений.

В правоохранительные органы заявляют о заминированных автомобилях, зданиях, станциях метро, различных госучреждений.

Бьет тревогу и городской голова Киева Виталий Кличко. Он призвал правоохранительные органы, в частности СБУ и полицию, усилить меры безопасности в столице.

"Одним из важнейших вопросов сегодня является безопасность в городе. Вы видите, что происходит, особенно в последние дни, и в стране, и в столице. У нас ежедневно сообщения о десятках заминирований. И не все из них, к сожалению, оказываются ложными. Поджоги. Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать, посеять панику среди людей. Этого нельзя допустить! И я обращаюсь к правоохранительным органам, в частности к СБУ и полиции, усилить меры безопасности в столице. Чтобы киевляне чувствовали себя защищенными", – сказал мэр.

Тем временем, в полиции Киева уже заявили, что для охраны общественного порядка предприняты дополнительные меры.

В Киеве усилили меры безопасности. Полиция Киева

К патрулированию также привлекли военнослужащих Национальной гвардии.