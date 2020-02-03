"Как в Чикаго 30-х": в Киеве забили тревогу из-за убийства известного врача

Убийство в центре Киева пластического хирурга Андрея Сотника вновь показало неспособность властей обеспечить правопорядок на улицах.
Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, комментируя резонансное преступление.
Эксперт предположил, что преступление было тривиальным ограблением, а не местью за какие-либо "непрофессиональные действия, связанные с профессией пластического хирурга". По его словам, люди, которые мстят за такие действия, "как-то это декларируют, хоть анонимным способом".
"А сама трагедия абсолютно укладывается в ту страшную криминогенную ситуацию, которая на сегодняшний день есть в Киеве и других регионах Украины… Ситуация крайне сложная. Киев уже является Чикаго 30-х на сегодняшний день", – подчеркнул Шабовта.
Как отметил эксперт, сегодня даже законопослушные граждане приобретают незаконное оружие, потому что постоянно чувствуют угрозу "по отношению к себе и своей семье".
"Неспособность системы и даже ее нежелание что-то делать, защищая простых людей, может превратиться в какие-то локальные события уровня Врадиевки", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 февраля на улице Саксаганского в Киеве был застрелен пластический хирург Андрей Сотник. Момент преступления попал на видео.
16 января в Харькове посреди улицы киллер расстрелял директора одного из городских кладбищ Виталия Шульгу.
1 декабря в центре Киева киллер обстрелял автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате покушения был убит 3-летний сын депутата.
6 ноября на Брест-Литовском шоссе в Киеве неизвестный преступник бросил взрывчатку на крышу автомобиля Mersedes, принадлежащего бизнесмену Игорю Сало, что привело к гибели одного человека.
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