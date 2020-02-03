"Как в Чикаго 30-х": в Киеве забили тревогу из-за убийства известного врача

Убийство в центре Киева пластического хирурга Андрея Сотника вновь показало неспособность властей обеспечить правопорядок на улицах.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, комментируя резонансное преступление.

Эксперт предположил, что преступление было тривиальным ограблением, а не местью за какие-либо "непрофессиональные действия, связанные с профессией пластического хирурга". По его словам, люди, которые мстят за такие действия, "как-то это декларируют, хоть анонимным способом".

"А сама трагедия абсолютно укладывается в ту страшную криминогенную ситуацию, которая на сегодняшний день есть в Киеве и других регионах Украины… Ситуация крайне сложная. Киев уже является Чикаго 30-х на сегодняшний день", – подчеркнул Шабовта.

Как отметил эксперт, сегодня даже законопослушные граждане приобретают незаконное оружие, потому что постоянно чувствуют угрозу "по отношению к себе и своей семье".

"Неспособность системы и даже ее нежелание что-то делать, защищая простых людей, может превратиться в какие-то локальные события уровня Врадиевки", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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