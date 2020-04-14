Как в Чернобыльской зоне животные бежали от огня: появилось видео

В сети показали впечатляющее видео с лошадьми Пржевальского, которые бежали от огня по сожженным полям Чернобыльской зоны отчуждения.

Ролик появился на Youtube-канале Chernobyl Tour 12 апреля. С момента публикации его посмотрело более 23 тысяч пользователей. На видео было наложено чувственную музыку, которая только добавила ситуации трагичности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Огонь уничтожил тысячи гектаров леса в зоне отчуждения. Многие животные потеряли свои дома. На этом видео лошади Пржевальского бегут от огня по сожженным чернобыльским полям. Кто это сделал? Кто допустил? Будет ли наказан?" – говорится в описании под роликом.

В Чернобыльской зоне животные убегают от огня Скриншот

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