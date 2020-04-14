Главная Новости
14 апреля • обновлено в 03:59
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Как в Чернобыльской зоне животные бежали от огня: появилось видео

708
Читать материал на украинском

В сети показали впечатляющее видео с лошадьми Пржевальского, которые бежали от огня по сожженным полям Чернобыльской зоны отчуждения.

Ролик появился на Youtube-канале Chernobyl Tour 12 апреля. С момента публикации его посмотрело более 23 тысяч пользователей. На видео было наложено чувственную музыку, которая только добавила ситуации трагичности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Огонь уничтожил тысячи гектаров леса в зоне отчуждения. Многие животные потеряли свои дома. На этом видео лошади Пржевальского бегут от огня по сожженным чернобыльским полям. Кто это сделал? Кто допустил? Будет ли наказан?" – говорится в описании под роликом.

В Чернобыльской зоне животные убегают от огня

В Чернобыльской зоне животные убегают от огня

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
Чернобыльская АЭС
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Криминал

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги