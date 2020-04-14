Как в Чернобыльской зоне животные бежали от огня: появилось видео

В сети показали впечатляющее видео с лошадьми Пржевальского, которые бежали от огня по сожженным полям Чернобыльской зоны отчуждения.
Ролик появился на Youtube-канале Chernobyl Tour 12 апреля. С момента публикации его посмотрело более 23 тысяч пользователей. На видео было наложено чувственную музыку, которая только добавила ситуации трагичности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Огонь уничтожил тысячи гектаров леса в зоне отчуждения. Многие животные потеряли свои дома. На этом видео лошади Пржевальского бегут от огня по сожженным чернобыльским полям. Кто это сделал? Кто допустил? Будет ли наказан?" – говорится в описании под роликом.
В Чернобыльской зоне животные убегают от огня
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация усложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.
Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром опрокинуло дальше.
В сети показали на видео, как выглядит обожженная огнем территория Чернобыльской зоны отчуждения.
А Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало фото пожаров в Чернобыльской зоне из космоса.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
13 апреля ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Ведь огонь уже добрался города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.