Как получить пропуск в общественный транспорт Киева во время карантина. Инструкция

С понедельника, 23 марта, в Киеве остановили движение общественного транспорта в связи с карантином из-за коронавируса COVID-19. Им пользоваться смогут только те люди, которые работают в больницах, правоохранительных органах, продовольственных магазинах и аптеках, сфере ЖКХ, а также спасатели.
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Все остальные жители столицы должны оставаться дома. Если человеку все же необходимо на работу или по важным делам, он может воспользоваться частным авто, такси или транспортом, который организовало предприятие. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.
Карантин в Киеве. Иллюстрация
Как получить пропуск в общественный транспорт Киева во время карантина
Чтобы обеспечить работников спецбилетами, руководители предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, должны обратиться в профильные департаменты КГГА или управление по вопросам гражданской защиты, или же по месту нахождения – в районные в г. Киеве государственные администрации.
Департаменты, управление и РГА, а также органы государственной власти, местного самоуправления сформируют предложения по необходимому количеству специальных билетов и передадут их в Департамент транспортной инфраструктуры.
Тогда Департамент транспортной инфраструктуры обеспечит выдачу пропусков.
Проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, не будет бесплатным. Пассажиры со спецпропусками смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card.
Куда можно позвонить, чтобы получить пропуск
Пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на своей странице в Facebook опубликовала номера телефонов уполномоченных лиц, к которым можно обратиться за спецбилетами для проезда в общественном транспорте города.
Номера телефонов:
Номера телефонов, по которым можно обратиться за пропусками в общественный транспорт Киева
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки COVID-19.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Вторым – его жена.
Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что будет настаивать на введении тотального карантина по всей стране для борьбы с COVID-19.
Он сказал, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Он заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые данные о ситуации с коронавирусом в Украине – по состоянию на утро 23 марта заболели 73 человека.
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