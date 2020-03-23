Как получить пропуск в общественный транспорт Киева во время карантина. Инструкция

С понедельника, 23 марта, в Киеве остановили движение общественного транспорта в связи с карантином из-за коронавируса COVID-19. Им пользоваться смогут только те люди, которые работают в больницах, правоохранительных органах, продовольственных магазинах и аптеках, сфере ЖКХ, а также спасатели.

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Все остальные жители столицы должны оставаться дома. Если человеку все же необходимо на работу или по важным делам, он может воспользоваться частным авто, такси или транспортом, который организовало предприятие. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник на своей странице в Facebook.

Карантин в Киеве. Иллюстрация

Как получить пропуск в общественный транспорт Киева во время карантина

Чтобы обеспечить работников спецбилетами, руководители предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, должны обратиться в профильные департаменты КГГА или у правление по вопросам гражданской защиты, или же по месту нахождения – в районные в г. Киеве государственные администрации.

Департаменты, управление и РГА, а также органы государственной власти, местного самоуправления сформируют предложения по необходимому количеству специальных билетов и передадут их в Департамент транспортной инфраструктуры.

Тогда Департамент транспортной инфраструктуры обеспечит выдачу пропусков.

Проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, не будет бесплатным. Пассажиры со спецпропусками смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card.

Куда можно позвонить, чтобы получить пропуск

Пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на своей странице в Facebook опубликовала номера телефонов уполномоченных лиц, к которым можно обратиться за спецбилетами для проезда в общественном транспорте города.

Номера телефонов:

Номера телефонов, по которым можно обратиться за пропусками в общественный транспорт Киева Департамент транспортной инфраструктуры КГГА

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