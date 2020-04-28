Главная Новости
28 апреля • обновлено в 15:56
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

"Качка" из Гидропарка наказали на 17 тысяч за нарушение карантина

1.6т
Читать материал на украинском

Мужчину, который в Гидропарке Киева устроил скандал из-за карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса COVID-19 и хотел прорваться на спортплощадку, оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он был без маски.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующее решение принял Днепровский районный суд столицы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

Так, 6 апреля в Гидропарке люди устроили протесты против карантинных ограничений. Тогда сотрудники полиции составили административный протокол на киевлянина, 1979 года рождения, по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Дело в том, что мужчина находился на улице без средств индивидуальной защиты.

"Качка" из Гидропарка Киева наказали на 17 тысяч за нарушение карантина

"Качка" из Гидропарка Киева наказали на 17 тысяч за нарушение карантина

Страна

"Сегодня (28 апреля. – Ред.) Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в нарушении правил карантина и оштрафовал его на 17 тысяч гривен", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля в Гидропарке в Киеве, где полиция в рамках усиления карантина из-за коронавируса COVID-19 взяла под охрану спортивную площадку, возник конфликт.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
17
3
Смешно
2
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Holub Bohdan
Holub Bohdan
Смерд.чі мусора. А Тищенка та депутатську наволоч за працюючий ретсоран та його відвідування - між іншим без масок, покарають?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни Криминал

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 210 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • В Украине может не быть пика коронавируса: в Минздраве назвали ключевое условие.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги