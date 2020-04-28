Мужчину, который в Гидропарке Киева устроил скандал из-за карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса COVID-19 и хотел прорваться на спортплощадку, оштрафовали на 17 тысяч гривен за то, что он был без маски.

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Соответствующее решение принял Днепровский районный суд столицы. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook.

Так, 6 апреля в Гидропарке люди устроили протесты против карантинных ограничений. Тогда сотрудники полиции составили административный протокол на киевлянина, 1979 года рождения, по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Дело в том, что мужчина находился на улице без средств индивидуальной защиты.

"Качка" из Гидропарка Киева наказали на 17 тысяч за нарушение карантина Страна

"Сегодня (28 апреля. – Ред.) Днепровский районный суд Киева признал мужчину виновным в нарушении правил карантина и оштрафовал его на 17 тысяч гривен", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля в Гидропарке в Киеве, где полиция в рамках усиления карантина из-за коронавируса COVID-19 взяла под охрану спортивную площадку, возник конфликт.

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