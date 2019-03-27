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/Криминал

Кабину водителя пробило насквозь: на трассе под Киевом произошло ЧП

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Под Киевом на Одесской трассе 26 марта из фуры MAN вылетел груз и насквозь пробил кабину водителя.

Инцидент произошел во время торможения грузовика. Водителю чудом удалось избежать серьезных травм, сообщили на странице Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

"На 23-м километре дороги "Киев – Одесса" водитель, гражданин другой страны, транспортировал крупногабаритный груз, который при торможении пробил насквозь кабину водителя. Мужчину госпитализировали в Васильковскую больницу", ‒ уточнили правоохранители.

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Под Киевом вылетел груз фуры

Под Киевом вылетел груз фуры

Facebook Патрульная полиция Киевской области

Под Киевом вылетел груз фуры

Под Киевом вылетел груз фуры

Facebook Патрульная полиция Киевской области

В полиции отметили, что зачастую при таких авариях последствия бывают значительно хуже.

Под Киевом вылетел груз фуры

Под Киевом вылетел груз фуры

Facebook Патрульная полиция Киевской области

Как писал OBOZREVATEL, в октябре в центре Киева грузовик КамАЗ с неисправными тормозами стал причиной ДТП с 20 авто. В аварии пострадали несколько водителей.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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