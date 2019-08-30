Кабину полностью смяло: в Киеве произошло жуткое ДТП с грузовиками. Фото

В пятницу, 30 августа, в Киеве, недалеко от станции метро "Почайна", случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль Hyundai въехал в заднюю часть другого грузовика Renault.
Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В результате аварии пострадал один из водителей, его доставили в медучреждение (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Удар был довольно сильный: кабину смяло и водителя доставали спасатели ГСЧС. Он был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.
В Киеве произошло жуткое ДТП с грузовиками
Facebook/Киев Оперативный
Как написала киевлянка Ирина Куса на странице "Dtp.kiev.ua", авария произошла на проспекте Степана Бандеры. По ее версии, в ней якобы участвовал грузовик MAN и легковой автомобиль.
В Киеве произошло жуткое ДТП с грузовиками
Facebook/Киев Оперативный
В результате аварии пострадал один из водителей
Facebook/dtp.kiev.ua/Irina Kusa
Его доставили в медучреждение
Facebook/dtp.kiev.ua/Irina Kusa
В Киеве произошло жуткое ДТП с грузовиками
Facebook/dtp.kiev.ua/Irina Kusa
Пост в сети
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве грузовик сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходе. Школьник чудом остался жив, но получил тяжелые травмы.
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