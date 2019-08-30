Кабину полностью смяло: в Киеве произошло жуткое ДТП с грузовиками. Фото

В пятницу, 30 августа, в Киеве, недалеко от станции метро "Почайна", случилось жуткое дорожно-транспортное происшествие. Грузовой автомобиль Hyundai въехал в заднюю часть другого грузовика Renault.

Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook. В результате аварии пострадал один из водителей, его доставили в медучреждение (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Удар был довольно сильный: кабину смяло и водителя доставали спасатели ГСЧС. Он был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

В Киеве произошло жуткое ДТП с грузовиками Facebook/Киев Оперативный

Как написала киевлянка Ирина Куса на странице "Dtp.kiev.ua", авария произошла на проспекте Степана Бандеры. По ее версии, в ней якобы участвовал грузовик MAN и легковой автомобиль.

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В Киеве произошло жуткое ДТП с грузовиками Facebook/Киев Оперативный

В результате аварии пострадал один из водителей Facebook/dtp.kiev.ua/Irina Kusa

Его доставили в медучреждение Facebook/dtp.kiev.ua/Irina Kusa

В Киеве произошло жуткое ДТП с грузовиками Facebook/dtp.kiev.ua/Irina Kusa

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве грузовик сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходе. Школьник чудом остался жив, но получил тяжелые травмы.

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