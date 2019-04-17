Изрезал ножом: в парке Киева произошло кровавое ЧП

В Киеве неизвестный с ножом напал на прохожего и нанес ему множество ранений. Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, преступление произошло ночью 16 апреля в парке Киото в Деснянском районе.

Так, между двумя мужчинами возник конфликт, во время которого один из них выхватил нож и принялся наносить удары противнику. Пострадавший, отбиваясь, выбежал на дорогу, где стал звать на помощь. Преступник в это время сбежал.

Жертвой нападения стал мужчина около 35 лет. Он получил ранения рук, лица и грудной клетки, после чего был госпитализирован.

Нападение в Киеве Google. Maps

Обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Тернополе в квартире убили 27-летнюю мастера тату салона. На теле девушки было несколько ножевых ранений. В преступлении подозревается 26-летний знакомый погибшей Андрей Горбатюк, которого полиция объявила в розыск.

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