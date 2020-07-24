Изнасилование копами в Кагарлыке: в сети рассказали о поведении обвиняемых в суде

Маша Ефросинина, которая взяла под опеку жертву изнасилования в Кагарлыке Нелю Погребицкую, рассказала о том, как вели себя подозреваемые на последнем судебном заседании.

Соответствующее видео телеведущая выложила в Facebook. Ефросинина назвала поведение экс-полицейских “оригинальным”.

“Один из них, по имени Николай, возмущался очень сильно, почему это дело получило национальный масштаб, ведь это "всего лишь маленькое недоразумение", которое очень быстро и легко решится”, – рассказала Ефросинина.

По ее словам, второй подозреваемый был достаточно огорчен и давил на жалость.

“Говорил о том, что у него маленький ребенок, которого он не видит, находясь под стражей. Человек совершенно не переживает, что ребенок вырастет и всю жизнь будет в интернете читать о том, что его папа насиловал женщину зверски. И, как выяснилось в ходе следствия, насиловал и других жителей этой местности", – отметила телеведущая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Голосеевский суд Киева продлил сроки следствия по делу о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделении Обуховского отдела полиции до шести месяцев.