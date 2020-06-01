Изнасилование в полиции Кагарлыка: подозреваемых может быть больше
Количество подозреваемых по делу об изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке может увеличиться.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский после заседания в понедельник, 1 июня, передает "Интерфакс-Украина".
По этому делу проходит оценка действий каждого должностного лица отделения полиции, "от руководителя до дежурного".
"Членов комитета поразила та ситуация, что работники Кагарлыцкого отделения полиции абсолютно были уверены в своей безнаказанности. Они даже не пытались скрыть следы этого преступления", – отметил нардеп.
Монастырский заявил, что лично был в этом отделении полиции и видел следы крови в одном из помещений, которые сотрудники полиции даже не пробовали смыть. Он добавил, что задержанные не признают вины и утверждают, что женщина сама согласилась на половую связь.
Сейчас проводятся 43 экспертизы, расследованием дела занимаются около 20 следователей ГБР.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела было отстранено.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестацию во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании.
По результатам первого этапа служебного расследования были уволены 10 сотрудников.