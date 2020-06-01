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1 июня • обновлено в 20:27
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Изнасилование в полиции Кагарлыка: подозреваемых может быть больше

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Количество подозреваемых по делу об изнасиловании женщины в отделении полиции в Кагарлыке может увеличиться.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский после заседания в понедельник, 1 июня, передает "Интерфакс-Украина".

По этому делу проходит оценка действий каждого должностного лица отделения полиции, "от руководителя до дежурного".

"Членов комитета поразила та ситуация, что работники Кагарлыцкого отделения полиции абсолютно были уверены в своей безнаказанности. Они даже не пытались скрыть следы этого преступления", – отметил нардеп.

Монастырский заявил, что лично был в этом отделении полиции и видел следы крови в одном из помещений, которые сотрудники полиции даже не пробовали смыть. Он добавил, что задержанные не признают вины и утверждают, что женщина сама согласилась на половую связь.

Сейчас проводятся 43 экспертизы, расследованием дела занимаются около 20 следователей ГБР.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Секс-скандал в полиции Кагарлыка
Персона
Денис Монастырский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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