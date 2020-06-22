Изнасилование в Кагарлыке: в деле разгорелся скандал из-за адвоката

Адвокат девушки, пострадавшей от действий правоохранительных органов в Кагарлыке Киевской области, Евгений Мельниченко сообщил, что больше не является защитником потерпевшей.

Об этом он написал в Facebook. И добавил, что такое решение приняли у него за спиной.

"Группа бывших народных депутатов, которые недовольны работой ГБР, которые проводят митинги против руководства МВД, решили за моей спиной исключить меня из числа адвокатов потерпевшей. Сначала меня хотели уговорить работать с ними. Бывшие и действующие народные депутаты, их приближенные. Потерпевшая перестала выходить на связь, а потом меня поставили перед фактом. Все зафиксировано, но скоро вы узнаете обо всем сами”, – написал правозащитник.

Он объяснил такой ход событий желанием определенной политической силы использовать эту историю для политического пиара.

“Никому не нужен в деле простой адвокат из народа. Нужно заработать на этом деле политические дивиденды. Почему же в простых делах, где есть пострадавшие, никто из киевских депутатов и верхушки юридической элиты не едет в село за Кагарлык, 100 км от Киева, бесплатно вести дело? Что же потянуло их? Говорят, что только сочувствие. Посмотрим... Дело политизировано, что не может быть полезным для него чисто юридически", –добавил адвокат.

Адвокат обвинил политиков в пиаре (Facebook Евгения Мельниченко)

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