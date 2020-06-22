Изнасилование в Кагарлыке: суд не позволил фигуранту дела выйти из СИЗО

Криминал 14:26, 22.06.2020 Обновлено: 14:28, 22.06.2020

Апелляционный суд Киева отказал в апелляционной жалобе защите одного из подозреваемых в изнасиловании девушки в Кагарлыке Николая Кузива.

Об этом сообщила в Facebook адвокат потерпевшей Елена Сотник. Бывший полицейский останется в СИЗО.

По словам правозащитника, вскоре суд рассмотрит аналогичную жалобу второго подозреваемого в изнасиловании Сергея Сулимы.

Адвокат потерпевшей стороны сообщила об отказе суда выпустить одного из подозреваемых из СИЗО
Facebook Елены Сотник

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, один из правоохранителей отделения полиции Кагарлыка, которого подозревают в изнасиловании девушки, ранее якобы уже проходил по делу об избиении.

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