Изнасилование в Кагарлыке: стало известно, когда двери местной полиции "заколотят крест-накрест"

После изнасилования в Кагарлыке Киевской области местный отдел полиции окончательно ликвидируют уже 25 июля.

Об этом журналистам РБК-Украина рассказал источник в областной полиции. По его словам, после этого на звонки и сообщения жителей города будет реагировать Обуховский отдел полиции, который находится в 40 километрах.

"Отдел полиции в Кагарлыке, согласно закону, еще будет официального существовать до 25 июля. Но 25 июля в этом помещении крест-накрест двери заколотят, и полиции уже не будет в этом районе", – сказал собеседник журналистов.

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