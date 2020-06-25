Изнасилование в Кагарлыке: стало известно, когда двери местной полиции "заколотят крест-накрест"
Полиция в Кагарлыке
После изнасилования в Кагарлыке Киевской области местный отдел полиции окончательно ликвидируют уже 25 июля.
Об этом журналистам РБК-Украина рассказал источник в областной полиции. По его словам, после этого на звонки и сообщения жителей города будет реагировать Обуховский отдел полиции, который находится в 40 километрах.
"Отдел полиции в Кагарлыке, согласно закону, еще будет официального существовать до 25 июля. Но 25 июля в этом помещении крест-накрест двери заколотят, и полиции уже не будет в этом районе", – сказал собеседник журналистов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области заподозрили в изнасиловании молодой женщины.
Руководство отдела полиции отстранено, а сам отдел расформирован.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов рассказал, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного.
Журналистка Ольга Худецкая заявила, что они, возможно, избежали переаттестации во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка, подозреваемых в изнасиловании.
По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыцком отделении полиции были уволены 10 сотрудников.