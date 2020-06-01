Изнасилование в Кагарлыке: адвокат полицейского является родственником судьи
Адвокат изнасилованной в Кагарлыке девушки Евгений Мельниченко заявил, что защитник одного из задержанных полицейских является родственником судьи местного суда.
"Адвокат одного из подозреваемых – это муж племянницы судьи в Кагарлыкском суде, где будет рассматриваться дело. Я поговорил с потерпевшей и с ее матерью, что надо переносить суд в другой район, потому что есть фактор связей адвоката с судьями", – сказал Мельниченко в комментарии ТСН.
Отмечается, что судья Иванюта Т.Е. имеет родственные связи с адвокатом подозреваемого Дмитрием Матюшенковым.
Из Единого государственного реестра судебных решений удалось узнать, что в 2017 году при рассмотрении дела относительно нарушений ПДД прокурор подал ходатайство об отводе адвокату Матюшенкову Д.В., ссылаясь на то, что он не может участвовать в этом уголовном производстве, поскольку является мужем племянницы судьи, в чем усматривается частный интерес. Суд ходатайство тогда удовлетворил.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сотрудников Кагарлыцкого отдела полиции в Киевской области подозревают в изнасиловании молодой женщины. Руководство отдела было отстранено.
Задержанными оказались 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима и 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив.
Выяснилось, что подозреваемые в изнасиловании сотрудники Кагарлыцкого отдела полиции за время службы не сделали ничего полезного, а один из них уже имел дисциплинарное наказание.
Также полицейские из Кагарлыка, которые подозреваются в изнасиловании, возможно, избежали переаттестацию во время реформы полиции.
В Киеве арестовали полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, подозреваемых в изнасиловании.
По результатам первого этапа служебного расследования были уволены 10 сотрудников.