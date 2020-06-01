Изнасилование в Кагарлыке: адвокат полицейского является родственником судьи

Кирилл Лютый Криминал 21:27, 1.06.2020

Адвокат изнасилованной в Кагарлыке девушки Евгений Мельниченко заявил, что защитник одного из задержанных полицейских является родственником судьи местного суда.

"Адвокат одного из подозреваемых – это муж племянницы судьи в Кагарлыкском суде, где будет рассматриваться дело. Я поговорил с потерпевшей и с ее матерью, что надо переносить суд в другой район, потому что есть фактор связей адвоката с судьями", – сказал Мельниченко в комментарии ТСН.

Отмечается, что судья Иванюта Т.Е. имеет родственные связи с адвокатом подозреваемого Дмитрием Матюшенковым.

Из Единого государственного реестра судебных решений удалось узнать, что в 2017 году при рассмотрении дела относительно нарушений ПДД прокурор подал ходатайство об отводе адвокату Матюшенкову Д.В., ссылаясь на то, что он не может участвовать в этом уголовном производстве, поскольку является мужем племянницы судьи, в чем усматривается частный интерес. Суд ходатайство тогда удовлетворил.

Изнасилование в Кагарлыке, иллюстрация

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