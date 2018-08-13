Изнасилование ребенка под Киевом: всплыли подробности о педофиле

Задержанный по подозрению в изнасиловании 8-летней девочки в Белоцерковском районе Киевской области оказался ранее судимым.

Как сообщили ТСН в полиции, мужчина сидел в тюрьме за кражи и грабежи. И в настоящее время он находится в СИЗО.

При этом 28-летняя мать пострадавших детей отказывается общаться с прессой и социальными работниками. Но женщине, которая доверила незнакомому человеку своих детей, грозит штраф за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

При этом односельчане рассказали, что об этой семье ничего не знают. Откуда женщина с детьми приехала неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 36-летний мужчина изнасиловал 8-летнюю девочку в кукурузном поле на глазах ее 5-летнего брата.