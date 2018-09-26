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Изнасиловал 10-летнюю девочку: появилась версия, чей труп нашли в Киеве

18.3тЧитать материал на украинском

Труп мужчины с отрезанными гениталиями, обнаруженный в Деснянском районе Киева, мог принадлежать педофилу, который в марте изнасиловал 10-летнюю девочку.

Такое предположение выразил президент хоккейного клуба "Кривбасс" Александр Шевченко.

"На Троещине нашли тело педофила, изнасиловавшего 23 марта 10-летнюю девочку. С отрезанным членом и пробитой головой. Кто-то сработал быстрее полиции. Подозреваю, что отец. И надеюсь, что у следствия не хватит улик, чтоб его закрыть", - написал он в Facebook.

Напомним, что 23 марта нынешнего года неизвестный с помощью шокера в подъезде дома по улице Бальзака в Деснянском районе изнасиловал девочку 2007 года рождения.

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Полиция опубликовала фоторобот преступника. Указывалось, что напавшему на ребенка мужчине было 30-40 лет. Он был плотного телосложения, с круглым лицом и густыми бровями.

Фоторобот педофила

Фоторобот педофила

Также была опубликована картинка ботинка с характерной шнуровкой. Отметим, что на ноге трупа, обнаруженного на Троещине, был похожий ботинок.

Изнасиловал 10-летнюю девочку: появилась версия, чей труп нашли в Киеве

Труп, обнаруженный полицией

Изнасиловал 10-летнюю девочку: появилась версия, чей труп нашли в Киеве

У разыскиваемого педофила на обуви была характерная шнуровка

Пользователи соцсети сообщили, что посты о розыске педофила публиковались регулярно.

"Писали, что наркоман, что нападает в подъездах на детей. Но полиция его отпускала, не видела состава преступления. Он, я так поняла, не успевал или не мог совершить сам половой акт", - оставила комментарий Татьяна П.

Изнасиловал 10-летнюю девочку: появилась версия, чей труп нашли в Киеве

В полиции, куда OBOZREVATEL обратился за комментарием, подтвердили, что в Киеве был найден труп, однако то, что убитый - похож на педофила, комментировать отказались.

Позже заместитель начальника пресс-службы ГУ Национальной полиции в Киеве Яна Неруш опровергла, что умерший был причастен к преступлениям, связанные с педофилией. Об этом она сообщила "Информатору".

По ее словам, тело пролежало меньше суток, возле него были найдены шприцы. Предварительной причиной смерти стали удары по голове. Неруш добавила, что половые органы мужчине не отрезали.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье парень совершил самоубийство. Когда же отец об этом узнал, то не выдержал горя и также свел счеты с жизнью.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Объекты
криминалпедофилы
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Валевич Борис
Валевич Борис
У нас нет полиции - есть гомосексуалист Аваков, который лобирует покупку поддержанных французских вертолетов, нет прокуратуры, которые резко за деньги Кернеса вдруг все заболели, а дело похерели в то время когда пьяный Луценко танцует с собакой и дурачок Кива - личный шут Авакова, есть Шкиряк - мальчик в трусиках ..... тьфу какая гадость
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ещё на одну хахлушку стало меньше.и это радует.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Игорь Анатольевич, тявкнула из-под дивана лысая безхвостая моська.
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
Это диагноз и название ему рашизм!!! Общество больных дегенератов!
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