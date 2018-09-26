Изнасиловал 10-летнюю девочку: появилась версия, чей труп нашли в Киеве

Труп мужчины с отрезанными гениталиями, обнаруженный в Деснянском районе Киева, мог принадлежать педофилу, который в марте изнасиловал 10-летнюю девочку.

Такое предположение выразил президент хоккейного клуба "Кривбасс" Александр Шевченко.

"На Троещине нашли тело педофила, изнасиловавшего 23 марта 10-летнюю девочку. С отрезанным членом и пробитой головой. Кто-то сработал быстрее полиции. Подозреваю, что отец. И надеюсь, что у следствия не хватит улик, чтоб его закрыть", - написал он в Facebook.

Напомним, что 23 марта нынешнего года неизвестный с помощью шокера в подъезде дома по улице Бальзака в Деснянском районе изнасиловал девочку 2007 года рождения.

Полиция опубликовала фоторобот преступника. Указывалось, что напавшему на ребенка мужчине было 30-40 лет. Он был плотного телосложения, с круглым лицом и густыми бровями.

Фоторобот педофила

Также была опубликована картинка ботинка с характерной шнуровкой. Отметим, что на ноге трупа, обнаруженного на Троещине, был похожий ботинок.

Труп, обнаруженный полицией

У разыскиваемого педофила на обуви была характерная шнуровка

Пользователи соцсети сообщили, что посты о розыске педофила публиковались регулярно.

"Писали, что наркоман, что нападает в подъездах на детей. Но полиция его отпускала, не видела состава преступления. Он, я так поняла, не успевал или не мог совершить сам половой акт", - оставила комментарий Татьяна П.

В полиции, куда OBOZREVATEL обратился за комментарием, подтвердили, что в Киеве был найден труп, однако то, что убитый - похож на педофила, комментировать отказались.

Позже заместитель начальника пресс-службы ГУ Национальной полиции в Киеве Яна Неруш опровергла, что умерший был причастен к преступлениям, связанные с педофилией. Об этом она сообщила "Информатору".

По ее словам, тело пролежало меньше суток, возле него были найдены шприцы. Предварительной причиной смерти стали удары по голове. Неруш добавила, что половые органы мужчине не отрезали.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье парень совершил самоубийство. Когда же отец об этом узнал, то не выдержал горя и также свел счеты с жизнью.